Карантин из-за вспышки чумы ввели в Свердловской области

Власти Свердловской области вынуждены были ввести карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Инфекцию обнаружили в цехе по переработке мяса в Нижнем Тагиле.

По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, которое опубликовано на портале правовой информации, посещение инфицированного цеха запрещено. Исключение касается ликвидаторов чумы. Также запрещена отгрузка мяса от этого поставщика. С этого предприятия нельзя покупать мясо. Куйвашев дал поручение выработать план для предотвращения распространения африканской чумы свиней в области.

«Возложить руководство по выполнению плана на чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию региона», — сказано в документе.

Африканская чума — смертельное заболевание для свиней, но для человека она неопасна. Если человек съест зараженное мясо, то может стать переносчиком чумы и заразить здоровых свиней. В Свердловской области периодически возникают вспышки этой болезни. Последнюю зафиксировали в 2018 году.

Ранее стало известно, фермер из Омской области кормил своих свиней помоями из больницы, перепрофилированной под лечение больных с COVID-19, и из детсадов. В итоге в мясе животных обнаружили африканскую чуму. Товар отозвали с продажи.