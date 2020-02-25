Карантин из-за ОРВИ объявили в школах и детсадах Новосибирской области
В Новосибирской области 129 детских садов и 61 школа приостановили работу из-за ОРВИ. Полностью закрыли 18 учреждений. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра образования региона Сергея Федорчука.
По информации газеты «Известия», такое решение приняли на оперативном совещании областного правительства.
«Полностью из-за ОРВИ была приостановлена деятельность пяти школ и 13 дошкольных образовательных организаций. Частично приостановлена деятельность 129 детских садов и 61 одной школы», — отметил Федорчук.
По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, в регионе зарегистрировали 22 тысячи заболевших ОРВИ.