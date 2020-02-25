Карантин из-за ОРВИ объявили в школах и детсадах Новосибирской области

По информации газеты «Известия», такое решение приняли на оперативном совещании областного правительства.

«Полностью из-за ОРВИ была приостановлена деятельность пяти школ и 13 дошкольных образовательных организаций. Частично приостановлена деятельность 129 детских садов и 61 одной школы», — отметил Федорчук.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, в регионе зарегистрировали 22 тысячи заболевших ОРВИ.