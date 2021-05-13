Караджича переведут в британскую тюрьму для отбывания пожизненного срока

Экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича, который был осужден за военные преступления и геноцид в Сребренице, переведут в британскую тюрьму для отбывания пожизненного срока, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу министерства иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

«Он несет ответственность за уничтожение мужчин, женщин и детей, за геноцид в Сребренице, он способствовал осаде Сараево, сопровождаемой безжалостными атаками на гражданское население», — подчеркнул Рааб.

Как он считает, люди должны гордиться тем, что Британия обеспечила арест и тюремное заключение Караджича.

Напомним, что в 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал Караджича виновным по 10 пунктам обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине. Под его началом совершались этнические чистки, массовая депортация людей, а также геноцид. Политика приговорили сначала к 40 годам тюрьмы, а позже — к пожизненному заключению.