Капремонт завершили в Спасской больнице Пензы

Пресс-служба пензенского Минздрава рассказала, что в Спасской участковой больнице завершился капитальный ремонт. В ведомстве также уточнили, что проводился он отделении женской консультации. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс».

Заместитель главного врача по медицинской части, заведующая Спасской участковой больницей Ирина Курдюкова отметила, что были обновлены помещения, инженерно-технические коммуникации — системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, а также кабели электропитания. Все работы проведены в соответствии с медицинскими стандартами в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

Она добавила, что обновление здания позволило значительно улучшить качество и условия оказания акушерско-гинекологической помощи жительницам Спасского района. На работы было потрачено около трех миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.