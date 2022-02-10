Капремонт скоро завершится в Муравленковской больнице

Капитальный ремонт завершается в одном из зданий центральной городской больницы в Муравленко. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В нем находятся детская поликлиника, женская консультация и администрация ведомства. Во время ремонта произошла замена кровли здания, установка новых окон, дверей и обновление внутренней отделки.

Также посещение поликлиники станет доступно для людей с ограниченными возможностями. Будут установлены пандусы и модернизированы дверные проемы.