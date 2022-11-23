Общество 23 ноября 2022, 18:41 Капремонт проведут в Ямальском многопрофильном колледже

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До конца 2024 года пройдут ремонтные работы в корпусах Ямальского многопрофильного колледжа в Лабытнанги и Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Ремонт планируется провести поэтапно, не останавливая образовательный процесс.

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«Подрядчик обеспечен всем необходимым, использует качественные современные материалы российского производства», — подчеркнул начальник отдела строительного контроля и технадзора по капитальному ремонту Дирекции капитального строительства и инвестиций региона Николай Кустов.

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В этом году в ЯНАО проводят и проектируют капитальные ремонты на 300 административных и социальных объектах. Отмечается, что обновление осуществляется без остановки деятельности этих учреждений.