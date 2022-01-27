Капремонт проведут в 10 многоквартирных домах Салехарда

Капитальный ремонт в 2022 году запланирован в 10 многоквартирных домах Салехарда. Об написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на заявление мэра города Алексея Титовского.

Во всех домах, попавших в программу, заменят кровлю. Это дома по улице Совхозная, 17, Зои Космодемьянской, 33 и 56, на Почтовой, 2. В доме № 60 по улице Республики отремонтируют крышу и облагородят фасад. Систему теплоснабжения наладят в многоэтажках по улице Зои Космодемьянской, 56, Чубынина, 12, Комсомольская, 17 и Подшибякина, 17. Работы начнутся 1 июня.