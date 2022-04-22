Капремонт почти полутора тысяч фасадов жилых домов анонсировали в Москве

В планах на 2022 год — капитально отремонтировать 1,4 тысячи фасадов жилых домов, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram-канале. Среди них 33 здания принадлежат к объектам культурного наследия.

Самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-восточном и Восточном округах. Ремонт каждого типа фасадов будет проводиться по особой технологии.

Например, у окрашенных домов сначала исправят геометрию, потом заполнят межпанельные швы. Только после этого начнут проводить покраску в два слоя с предварительной грунтовкой. Если фасад отделан мелкой керамической плиткой, его будут восстанавливать при помощи полимерцементной смеси на каркасе из армирующей сетке. Кирпичные фасады из-за особенностей материала будут специальным образом обрабатывать — проводить гидрофобизацию.

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