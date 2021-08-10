Капремонт московского дома затянулся на два года. Жители в шоке от равнодушия руководства

Жильцы дома, расположенного на улице Космонавта Волкова в Москве, страдают от недоделанного капремонта. Строительство длится два года.

Директор «Жилищника» не скрывает, что на проблемы жителей ему все равно. Вероятно, сделать что-то для людей он не может. Жители дома № 7 неоднократно писали обращение.

В подъездах дома темно, повсюду провода. Погода ремонт не двигается с места. Это здание построили 1953 году, поэтому капитальный ремонт здесь ждали давно. Работы с фасадом обещали начать в апреле, но приступили летом.

«Плитки отваливаются. Вот это раздавило целую машину каршеринговую», — рассказала житель дома Анна Портнова.

Фонд капитального ремонта молчит. Даже приезжала комиссия, но ничего не помогло. Подробности смотрите в сюжете «360».