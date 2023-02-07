Общество 07 февраля 2023, 18:31 Капремонт исторического дома завершили на Маросейке

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В Москве завершили капитальный ремонт жилого дома постройки начала прошлого века, который расположен на Маросейке. Об этом сообщило Utro.ru.

Специалисты восстановили лестницу и кирпичную кладку, сняли старый слой штукатурки и нанесли новый. Кроме того, обновили фасад и заделали все трещины, покрыв здание качественной и стойкой краской.

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Также у здания заменили водостоки и оштукатурили цоколь. Крышу тоже отремонтировали. Там заменили обрешетку и кровлю.

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