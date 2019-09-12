Капремонт больницы и новые детские площадки. Что изменилось в Звенигороде после присоединения к округу

С момента присоединения Звенигорода к Одинцовскому городскому округу там не прекращаются работы по благоустройству: продолжается капитальный ремонт в центральной районной больнице, идет строительство стелы, а также уже готова новая игровая площадка для детей.

Источник фото: телеканал «360»

В центре Звенигорода кипит работа — скоро здесь появится стела, которая своим видом увековечит подвиг звенигородцев в годы Великой Отечественной войны.

Постройка будет представлять собой квадратную колонну из гранита в красно-серых тонах. Сверху расположится отлитый из бронзы герб Московской области — Георгий Победоносец, а на главном фасаде стелы установят герб города Звенигород.

«Стела будет около восьми метров в высоту, будет представлять собой железобетонную конструкцию, отделанную из гранита натурального. Будут памятные таблички, таблички герба города», — рассказал Дмитрий Чеботарев, руководитель стройплощадки.

А меньше чем через два года звенигородцы будут лечиться в обновленной больнице. Сейчас там идет капитальный ремонт по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Источник фото: телеканал «360»

Работы в ЦРБ выполняются в средней части стационара со второго по четвертый этаж. Уже проведен демонтаж, уложены перегородки, почти завершены штукатурные работы.

Ведутся электромонтажные и сантехнические работы, укладывается стяжка пола, а также монтируется вентиляция. Работы идут без отставания от графика, они должны завершиться в марте 2021 года.

«В принципе мы практически все по стандарту получили. Вот для того, чтобы работать. Ну, там такие уже мелкие приборы, которые мы заказали на следующий год. Мониторы получили. восемь дыхательных аппаратов», — отметила Мария Тагирова, главный врач.

А радостью для малышей Звенигорода стала новая детская площадка. Она оформлена в стилистике «Космический корабль», ее площадь — 450 квадратных метров.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо главного павильона в виде корабля, в игровом комплексе есть качели, песочница, детская карусель и гимнастический комплекс. Все это установили на мягком прорезиненном покрытии, чтобы уберечь детей от травм.

«Это полноценная, наверное, самая современная детская площадка, детский городок, который открылся в этом году в Подмосковье», — подчеркнул Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа.

В ближайшее время на объекте появятся камеры, которые будут подключены к системе «Безопасный регион». Глава отметил, что в Одинцовском округе до конца этого года появится еще восемь детских площадок с новейшим покрытием и видеонаблюдением.