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    12 августа 2021, 10:00

    Капотня и Московский НПЗ вошли в серию популярных экскурсий по Москве

    Анастасия Аброськина, Ирина Журавлева

    Музей Москвы создал уникальные экскурсии в Капотне с посещением нефтеперерабатывающего завода, и эти прогулки с гидом сулят стать очень популярными в столице. Слушателям рассказывают об истории района, а сотрудники НПЗ знакомят их с экологическими эффектами модернизации предприятия.

    Капотня и Московский НПЗ вошли в серию популярных экскурсий по Москве | Изображение 1Источник фото: Сергей Шинов

    Капотня активно развивается благодаря городской программе «Мой район».

    Прогулка по району проходит через сквер у памятника воинам-нефтяникам, затрагивает новый парк на берегу Москвы-реки, предусматривает посещение храма Рождества Богородицы.

    Во время экскурсии слушатели узнают, какой секрет хранит местный скейт-парк, как сотрудники завода обманули во время войны летчиков неприятеля и даже откуда в большой футбол пришли братья Березуцкие.

    Как все проходит?

    Часть экскурсии по Капотне проходит пешком, часть на Московском НПЗ — на автобусе. На предприятии посетители смогут увидеть инновационные герметичные очистные сооружения «Биосфера». Кроме того, здесь действует новейший комплекс переработки нефти «Евро+». Он заменил пять устаревших установок.

    Начальник отдела «Городское экскурсионное бюро» Музея Москвы Владимир Масич отметил, что цель экскурсий — показать, насколько Капотня изменилась после обновления по программе «Мой район» и благодаря модернизации НПЗ.

    Это идеальный пример знакомства с одним из самых современных пространств благоустройства Москвы с элементами промышленного туризма. Мы расскажем о жизни завода, который работает по лучшим мировым технологиям

    Владимир Масич.

    Экскурсии по Московскому НПЗ посетили уже больше тысячи человек.

    «Это жители ближайших районов и люди, увлеченные индустриальной тематикой. Предприятие включено в проект департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы „Открой Моспром“, который знакомит всех желающих с работой столичных заводов. Мы рады возможности показать, как развивается предприятие, еще большему количеству людей», — добавил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

    Где записаться?

    Экскурсии проводят бесплатно. Попасть на них можно будет вплоть до октября.

    Капотня и Московский НПЗ вошли в серию популярных экскурсий по Москве | Изображение 2Источник фото: Сергей Шинов

    Запись на прогулки доступна на сайте Музея Москвы.

    Экскурсионный проект реализовали при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».