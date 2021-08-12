Капотня и Московский НПЗ вошли в серию популярных экскурсий по Москве

Музей Москвы создал уникальные экскурсии в Капотне с посещением нефтеперерабатывающего завода, и эти прогулки с гидом сулят стать очень популярными в столице. Слушателям рассказывают об истории района, а сотрудники НПЗ знакомят их с экологическими эффектами модернизации предприятия.

Источник фото: Сергей Шинов

Капотня активно развивается благодаря городской программе «Мой район».

Прогулка по району проходит через сквер у памятника воинам-нефтяникам, затрагивает новый парк на берегу Москвы-реки, предусматривает посещение храма Рождества Богородицы.

Во время экскурсии слушатели узнают, какой секрет хранит местный скейт-парк, как сотрудники завода обманули во время войны летчиков неприятеля и даже откуда в большой футбол пришли братья Березуцкие.

Как все проходит?

Часть экскурсии по Капотне проходит пешком, часть на Московском НПЗ — на автобусе. На предприятии посетители смогут увидеть инновационные герметичные очистные сооружения «Биосфера». Кроме того, здесь действует новейший комплекс переработки нефти «Евро+». Он заменил пять устаревших установок.

Начальник отдела «Городское экскурсионное бюро» Музея Москвы Владимир Масич отметил, что цель экскурсий — показать, насколько Капотня изменилась после обновления по программе «Мой район» и благодаря модернизации НПЗ.

Это идеальный пример знакомства с одним из самых современных пространств благоустройства Москвы с элементами промышленного туризма. Мы расскажем о жизни завода, который работает по лучшим мировым технологиям Владимир Масич.

Экскурсии по Московскому НПЗ посетили уже больше тысячи человек.

«Это жители ближайших районов и люди, увлеченные индустриальной тематикой. Предприятие включено в проект департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы „Открой Моспром“, который знакомит всех желающих с работой столичных заводов. Мы рады возможности показать, как развивается предприятие, еще большему количеству людей», — добавил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Где записаться?

Экскурсии проводят бесплатно. Попасть на них можно будет вплоть до октября.

Источник фото: Сергей Шинов

Запись на прогулки доступна на сайте Музея Москвы.

Экскурсионный проект реализовали при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».