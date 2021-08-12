Капотня и Московский НПЗ вошли в серию популярных экскурсий по Москве
Музей Москвы создал уникальные экскурсии в Капотне с посещением нефтеперерабатывающего завода, и эти прогулки с гидом сулят стать очень популярными в столице. Слушателям рассказывают об истории района, а сотрудники НПЗ знакомят их с экологическими эффектами модернизации предприятия.
Капотня активно развивается благодаря городской программе «Мой район».
Прогулка по району проходит через сквер у памятника воинам-нефтяникам, затрагивает новый парк на берегу Москвы-реки, предусматривает посещение храма Рождества Богородицы.
Во время экскурсии слушатели узнают, какой секрет хранит местный скейт-парк, как сотрудники завода обманули во время войны летчиков неприятеля и даже откуда в большой футбол пришли братья Березуцкие.
Как все проходит?
Часть экскурсии по Капотне проходит пешком, часть на Московском НПЗ — на автобусе. На предприятии посетители смогут увидеть инновационные герметичные очистные сооружения «Биосфера». Кроме того, здесь действует новейший комплекс переработки нефти «Евро+». Он заменил пять устаревших установок.
Начальник отдела «Городское экскурсионное бюро» Музея Москвы Владимир Масич отметил, что цель экскурсий — показать, насколько Капотня изменилась после обновления по программе «Мой район» и благодаря модернизации НПЗ.
Это идеальный пример знакомства с одним из самых современных пространств благоустройства Москвы с элементами промышленного туризма. Мы расскажем о жизни завода, который работает по лучшим мировым технологиям
Экскурсии по Московскому НПЗ посетили уже больше тысячи человек.
«Это жители ближайших районов и люди, увлеченные индустриальной тематикой. Предприятие включено в проект департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы „Открой Моспром“, который знакомит всех желающих с работой столичных заводов. Мы рады возможности показать, как развивается предприятие, еще большему количеству людей», — добавил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.
Где записаться?
Экскурсии проводят бесплатно. Попасть на них можно будет вплоть до октября.
Запись на прогулки доступна на сайте Музея Москвы.
Экскурсионный проект реализовали при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».