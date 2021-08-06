Музей Москвы включил Капотню и столичный НПЗ в сеть экскурсионных маршрутов

Сотрудники Музея Москвы разработали экскурсионный маршрут, в который включили Капотню и Московский нефтеперерабатывающий завод. Район и знаковое для него предприятие покажут с необычных сторон.

Прогулка по Капотне начнется в романтичной атмосфере: от Заводского пруда — к кварталам в духе сталинского ампира. По району, который на первый взгляд не отличается от обычного спального, теперь будут водить экскурсии.

Это отметила научный сотрудник Музея Москвы Дарья Булгакова. По ее словам, здесь много объектов, связанных с историей страны.

Капотня — это одно из самых современных пространств Москвы в плане благоустройства. В этом есть азарт и интерес — показать москвичам, что здесь много истории Дарья Булгакова.

История Капотни уходит корнями в XIV век. Но активно район стал развиваться в период советской индустриализации.

«Топливное сердце» города — столичный нефтеперерабатывающий завод. Его построили в 30-х годах прошлого века, когда Москве понадобилось топливо для стремительного развития.

От исторических мест — к новым

Вместе с заводом рос и сам жилой район. От исторических кварталов экскурсионный маршрут ведет к новым общественным пространствам.

Парк вдоль набережной Москвы-реки — пример того, как меняется Капотня. Это 700 гектаров зеленой территории.

Пройдясь по парящим мостам, можно увидеть редкие виды птиц, а после — посидеть у водоема. Финальная точка экскурсии — Московский НПЗ.

Сейчас на заводе продолжается комплексная модернизация. Влияние на окружающую среду сократили уже в четыре раза, сообщил пресс-секретарь завода Федор Казанцев.

Московский НПЗ развивает практики экологической открытости. К нам и раньше приходили жители соседних районов, чтобы лично увидеть площадку и убедиться в экологичности всех процессов, в обновлении оборудования Федор Казанцев.

Теперь, по его словам, экскурсионные программы Московского НПЗ расширяются благодаря Музею Москвы.

В чем уникальность Капотни?

Бомбоубежище под скейт-парком, стадион, где тренировались звезды футбола — братья Березуцкие, и памятник воинам-нефтяникам — все это есть в Капотне. И жители уверены, что их район достоин того, чтобы сюда водили экскурсии.

Капотня — это комфортный уголок столицы, в котором разместился уникальный парк на набережной Москвы-реки и современный нефтеперерабатывающий завод.

На пешеходной экскурсии гости узнают историю района, познакомятся с археологическими находками, найденными на месте древнего села Капотня, и услышат, как связан район с Иваном Калитой, Симеоном Гордым.

Участники окунутся в эпоху XIX века, когда Товарищество москворецкого пароходства осваивало акваторию Капотни.

А еще им расскажут, какой секрет хранит местный скейт-парк, в каком храме Капотни служило святое семейство, откуда в большой футбол пришли братья Березуцкие и как сотрудники нефтезавода в годы войны обманули немецких летчиков.

Детали о предстоящих экскурсиях

Музей Москвы организует экскурсии в период с августа по октябрь 2021 года. Знакомить участников прогулки с предприятием и районом будет новомодный экскурсовод Дарья Булгакова — научный сотрудник музея.

Она входит в топ-5 гидов Москвы по версии Русского географического общества.

Записаться на экскурсию по Капотне можно на сайте Музея Москвы. Расписание появится в ближайшее время.