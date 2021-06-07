Капитана траулера «Амур» поместили в СИЗО в Японии

Задержанный в Японии третий помощник капитана российского судна «Амур» Павел Добрянский находится в СИЗО в Момбецу. Об этом сообщил консул РФ Роман Колесник.

Дипломат подчеркнул, что у японских правоохранителей есть 72 часа, чтобы решить, начинать ли следствие в отношении задержанного россиянина, сообщило РИА «Новости».

«Мы удостоверились, что состояние здоровья нормальное», — добавил Колесник.

По словам консула, если японская сторона начнет следствие, по закону на это будет выделено «10 плюс 10 суток». После этого будет принято решение, отпустить гражданина РФ или предъявить официальные обвинения и передать дело в суд.

Генконсульство поддерживает связь с судовладельцем и капитаном «Амура». Задержанного моряка 8 июня должен посетить адвокат. Основная часть экипажа российского судна сможет вернуться на родину, как только решится вопрос с гражданским иском.

Добрянского подозревают в непринятии действий, необходимых для того, чтобы избежать столкновения. Ранее по гражданскому делу о компенсациях были изъяты документы «Амура»

«Амур» 26 мая шел из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута он столкнулось с рыболовецкой японской шхуной «Дай-хати Хокко-мару». После столкновения «Дай-хати Хокко-мару» перевернулась.

Экипаж российского судна сообщил о ЧП и подобрал японских рыбаков. Трое из них скончались. Моряки, находившиеся на «Амуре», не пострадали.