05 марта 2024, 18:33
Капитальный ремонт в домах культуры проведут в Тюменской области
Правительство Тюменской области сообщило о планах провести капитальный ремонт в домах культуры в Тобольском районе. Речь идет о деревне Загваздино и селе Булашово, написал сайт URA.RU.
Как уточнил RT, рабочие уже приступили к демонтажу конструкций.
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«Капитальный ремонт зданий идет по нацпроекту „Культура“ и благодаря поддержке правительства региона», — говорится в сообщении.
Ремонт в доме культуры, который находится в селе Булашово, будет проходить по дизайн-проекту, одержавшему победу на международном конкурсе в Калининграде.
Тюмень
Строительство
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