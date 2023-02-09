Общество 09 февраля 2023, 17:01 Капитальный ремонт проведут в поликлинике микрорайона Пурпе в Губкинском

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Глава Губкинского Андрей Гаранин во время общения с журналистами телерадиокомпании «Вектор» сообщил о начале капитального ремонта в поликлинике, расположенной в микрорайоне Пурпе.

«В рамках бюджета на текущий год выделено необходимое финансирование на проектирование капитального ремонта», — процитировал «Север-Пресс» Гаранина.

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О необходимости сделать ремонт в поликлинике главу города попросила местная жительница. Она отметила, что не имеет возможности самостоятельно передвигаться из-за проблем с ногами.

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За 15 лет работы поликлиники в Пурпе косметический ремонт проводился один раз.