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    03 февраля 2022, 12:01

    Капитальный ремонт проведут в детсаду «Белоснежка» в Губкинском

    Артур Блянихов

    В Губкинском (ЯНАО) в марте на капитальный ремонт закроется детский сад «Белоснежка». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Накануне в детсад приехал мэр города Андрей Гаранин и обратил внимание на то, что в учреждении течет крыша. Поэтому в ходе ремонтных работ полностью поменяют кровлю и все коммуникации.

    «Помещения покрасят и оснастят современным оборудованием. Дополнительно откроют ясельную группу», — добавил Гаранин.

    Также планируется провести озеленение и благоустройство территории вокруг здания «Белоснежки». Пока будет идти ремонт, воспитанников отправят в другие детсады.