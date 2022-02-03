Капитальный ремонт проведут в детсаду «Белоснежка» в Губкинском

В Губкинском (ЯНАО) в марте на капитальный ремонт закроется детский сад «Белоснежка». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Накануне в детсад приехал мэр города Андрей Гаранин и обратил внимание на то, что в учреждении течет крыша. Поэтому в ходе ремонтных работ полностью поменяют кровлю и все коммуникации.

«Помещения покрасят и оснастят современным оборудованием. Дополнительно откроют ясельную группу», — добавил Гаранин.

Также планируется провести озеленение и благоустройство территории вокруг здания «Белоснежки». Пока будет идти ремонт, воспитанников отправят в другие детсады.