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    09 февраля 2022, 18:28

    Капитальный ремонт пройдет в четвертой школе в Губкинском

    Дарья Морозова

    Четвертую школу отремонтируют в Губкинском. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на мэра города Андрея Гаранина.

    В прошлом году в учреждении уже заменили оконные блоки, витражи и отремонтировали крышу. Оставшиеся работы планируют провести в ближайшее время, но при этом так, чтобы не мешать учебному процессу.

    «В этом году у нас беспрецедентный объем финансирования. Чуть более 90 миллионов рублей — все это будет направлено на замену инженерных коммуникаций в четвертой школе», — рассказал Гаранин.