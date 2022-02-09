Капитальный ремонт пройдет в четвертой школе в Губкинском

Четвертую школу отремонтируют в Губкинском. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на мэра города Андрея Гаранина.

В прошлом году в учреждении уже заменили оконные блоки, витражи и отремонтировали крышу. Оставшиеся работы планируют провести в ближайшее время, но при этом так, чтобы не мешать учебному процессу.

«В этом году у нас беспрецедентный объем финансирования. Чуть более 90 миллионов рублей — все это будет направлено на замену инженерных коммуникаций в четвертой школе», — рассказал Гаранин.