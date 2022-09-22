Капитальный ремонт будут проводить, исходя из состояния дома | 360°

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Капитальный ремонт будут проводить, исходя из состояния дома

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому региональные власти или жители многоквартирных домов смогут заказывать техническую экспертизу, чтобы при необходимости изменить сроки капитального ремонта. Об этом рассказала «Парламентская газета».

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Теперь дома можно будет ремонтировать не по графику, а тогда, когда здание действительно нуждается в капремонте. По результатам экспертизы будут выпускать заключение о состоянии строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в здании. После этого капитальный ремонт можно будет сдвинуть на более ранний или поздний срок, если комиссия сочтет, что дом нуждается в ремонте срочно или, наоборот, в нем пока нет необходимости.

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