Общество 11 января 2023, 17:21 Капитальный ремонт 17 бассейнов провели в детских поликлиниках Москвы

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Капитальный ремонт 17 бассейнов с соблюдением современных стандартов провели в детских московских поликлиниках. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Теперь лечебные водные процедуры стали доступны маленьким пациентам, проживающим в разных районах столицы. Также все бассейны оборудованы специальной зоной для занятий с грудными детьми.

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Отмечается, что бассейны также оснастили системой подогрева, которая поддерживает температурный режим воды на уровне 30 градусов.

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