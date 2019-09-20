Канск остался без отопления. На ТЭЦ закончился уголь

В администрации города изданию пояснили, что вопрос с поставками угля уже решен, и дома будут отапливаться. А вот безответственную компанию ждет судебное разбирательство.

«Они не проводили подготовку к зиме, о чем мы предупреждали контрольные надзорные органы и просили их принять меры воздействия на них, оповещали министерства промышленности и ЖКХ. Повлиять на них, принять меры какого-то административного воздействия может прокуратура, о чем мы их и оповестили, что у нас есть угроза срыва начала отопительного сезона», — сообщили в администрации Канска.

Компания «Теплобытсервис» обслуживает порядка шести тысяч абонентов. По данным издания, несмотря на случившееся, компания продолжит работу, новый контракт на поставку угля заключен до конца отопительного сезона