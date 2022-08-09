«Каннибализация» российских самолетов поможет авиакомпаниям в ближайшие пять лет

СМИ сообщили, что подсанкционные авиакомпании России начали разбирать самолеты на запчасти для обслуживания авиапарка. Скорее всего, такой метод решения проблемы с поставками запчастей будут использовать в ближайшие несколько лет, рассказал «360» глава аналитической службы компании «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его словам, так называемая каннибализация, или «разборка частей самолетов для обеспечения комплектующими других самолетов того же типа», — нормальная мировая практика и «повседневная работа авиакомпаний». Это происходило, происходит и будет происходить во всех частях света вне зависимости от санкций, подчеркнул эксперт.

Авиакомпании могут локально решать задачи с помощью каннибализации, но это, думаю, краткосрочная практика. На мой взгляд, поддерживать некоторое достаточное количество самолетов на крыле, используя этот механизм, можно от трех до пяти лет. В течение первого года, может быть, эта практика будет идти по нарастающей, затем темпы стабилизируются, и, надеюсь, лет через пять ее актуальность исчезнет Олег Пантелеев глава аналитической службы компании «АвиаПорт».

Специалист выразил надежду, что к этому моменту удастся решить вопросы с поставками запчастей отечественного производства для Superjet и поставками новых российских самолетов «в импортозамещенном варианте».

Запчасти к уникальным самолетам

Санкции значительно повысили значимость каннибализации, признал Олег Пантелеев. Особенно актуальна эта практика в отношении самолетов, получить запчасти к которым из-за рубежа по параллельному импорту невозможно или очень сложно. Например, когда речь идет о самолетах А350 — это самые новые магистральные самолеты на планете, в российских авиакомпаниях их было только семь штук. Соответственно, достаточного запаса запчастей к ним в мире пока нет. Поэтому большая часть агрегатов в обороте — те, которые произведены сравнительно недавно, все они номерные, так что проследить перемещение запчастей нетрудно. Здесь параллельный импорт почти невозможен.

«Похожая история — с Superjet, которые эксплуатируются почти исключительно в России. Можно утверждать, что все зарубежные производители блоков, агрегатов и комплектующих к ним просто перестали их выпускать для Superjet и отгружать. Здесь тоже параллельный импорт организовать практически невозможно», — добавил глава аналитической службы «АвиаПорта».

Источник фото: РИА «Новости»

По многим другим типам воздушных судов в мире много запчастей, которые уже прошли восстановительный ремонт. Некоторые из них можно без проблем получить в рамках параллельного импорта.

Говоря о ценах на авиабилеты в свете каннибализации, Пантелеев напомнил, что правительство России и лично президент Владимир Путин считают необходимым сохранить доступность авиаперелетов внутри страны вне зависимости от санкций и импортозамещения.

«Мы видим, что в этом году авиакомпаниям были выделены рекордные денежные средства на обеспечение ценовой доступности перелетов по России. Я полагаю, что правительство найдет возможность сохранить перелеты доступными, несмотря на любые вызовы и испытания», — отметил эксперт.

Он предположил, что международные перелеты будут дорожать, но они «не относятся к социально значимым». Меры по повышению их доступности правительство, скорее всего, предпринимать не станет.