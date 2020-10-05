Каникулы начались у школьников в Московском регионе

Все столичные школы с понедельника, 5 октября, ушли на каникулы на две недели. В этот же день у половины школ в Подмосковье начинаются плановые каникулы.

У московских школьников единые каникулы организованы из-за ситуации с COVID-19. Отдыхать дети будут две недели: с 5 по 18 октября, пишет «Интерфакс».

Школам в Подмосковье порекомендовали устроить каникулы с 5 по 11 октября, но только в соответствии с эпидемической обстановкой. Соответствующий указ ранее подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Поскольку в регионе есть школы, работающие по модульной системе и четвертям, то плановые каникулы в Московской области также начинаются с 5 октября, но не у всех, а только у половины школ. Остальные учебные учреждения отправятся на каникулы в начале ноября.

Решение о проведении внеплановых каникул в школах Подмосковья принимает директор вместе с управляющим советом и родителями.

В тех областных школах, где дети продолжают учиться, будет усилен контроль за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.