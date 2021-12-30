Каникулы для российских школьников предложили продлить до 16 января

В России в связи с пандемией коронавируса предложили продлить каникулы школьникам до 16 января. С такой инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она направила письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, написало РИА «Новости».

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — процитировал RT текст документа.

По словам Лантратовой, эта инициатива была вызвана просьбой родителей учеников, которые хотят минимизировать социальные контакты между детьми.