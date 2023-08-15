Общество 15 августа 2023, 17:34 Кандидаты в депутаты подрались за право чистить пруд в Москве Shot: кандидаты в мундепы Жорин и Коськов подрались за право чистить пруд в Московском Freepik

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Во время дебатов два кандидата в муниципальные депутаты подрались за право очистить пруд в поселении Московском. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Конфликт случился между Борисом Жориным (КПРФ) и Егором Коськовым (ЛДПР). На видео, которое опубликовал Telegram-канал, заметно, как кандидат от коммунистов дважды толкнул своего оппонента из либеральной партии, после чего тот отступил.

Как рассказали авторы канала, позже победивший Жорин похвастался перед своими сторонниками куском металла, который он достал из пруда.

Впоследствии оба кандидата обвинили друг друга в провокациях, но отметили, что окончательные выводы должны сделать избиратели.

Ранее кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга от партии КПРФ Павел Шутов открыл стрельбу возле дома на улице Ползунова.