Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе

Эксперты уверены, что испытание на детекторе лжи позволит на начальном этапе определять среди кандидатов скрытых алкоголиков, наркоманов, преступников и ненормальных, а также тех, кто имеет пристрастие к азартным играм.

«Проверка на полиграфе выступает как надежный метод выявления неблагоприятных факторов в биографии испытуемых, профилактики девиантного (устойчивого поведения личности, отклоняющегося от общепринятых норм) и нелояльного поведения, повышения надежности персонала», — сказано в статье.

Однако эксперты отмечают, что сведения, полученные при помощи детектора лжи, не могут считаться исчерпывающей информацией для принятия решения. Они уверены, что эти данные необходимо использовать в совокупности с другими источниками и способами изучения кандидата.