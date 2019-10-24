  • Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе

    24 октября 2019, 02:11

    Нина Петлинова

    Специалисты предложили сделать испытание на детекторе лжи обязательным для всех кандидатов в российские космонавты. Информация об этом появилась научном журнале Центра подготовки космонавтов «Пилотируемые полеты в космос».
    Кандидатов в космонавты предложили проверять на полиграфе

    Эксперты уверены, что испытание на детекторе лжи позволит на начальном этапе определять среди кандидатов скрытых алкоголиков, наркоманов, преступников и ненормальных, а также тех, кто имеет пристрастие к азартным играм.

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    «Проверка на полиграфе выступает как надежный метод выявления неблагоприятных факторов в биографии испытуемых, профилактики девиантного (устойчивого поведения личности, отклоняющегося от общепринятых норм) и нелояльного поведения, повышения надежности персонала», — сказано в статье.

    Однако эксперты отмечают, что сведения, полученные при помощи детектора лжи, не могут считаться исчерпывающей информацией для принятия решения. Они уверены, что эти данные необходимо использовать в совокупности с другими источниками и способами изучения кандидата.