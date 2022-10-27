Кандидатов и докторов наук попросили освободить от частичной мобилизации | 360°

Общество 27 октября 2022, 08:27 Кандидатов и докторов наук попросили освободить от частичной мобилизации Депутаты ГД попросили освободить от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук РИА "Новости"

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Законопроект об освобождении от частичной мобилизации ученых и преподавателей, имеющих ученые степени, направили в правительство. Поправки разработал комитет Госдумы по науке и высшему образованию, сообщил «Коммерсант». Условием для получения права на отсрочку является основное место работы таких специалистов. Это должен быть НИИ или государственный вуз.

По словам первого зампреда комитета Александра Мажуги, в законопроекте пока идет речь только о кандидатах и докторах наук, которые работают в вузах и НИИ на полную ставку.

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«И это государственные организации прежде всего», — подчеркнул он.

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Профессор Петербургского государственного университета путей сообщения Алексей Шашкин отметил, что под критерии частичной мобилизацию подпадают несколько десятков тысяч обладателей ученых степеней.

При этом он обратил внимание, что сейчас многие ученые работают в частных компаниях, занимаясь научными исследованиями и разработками. Таким образом, они тоже задействованы в реальном секторе экономики и составляют интеллектуальный потенциал страны.

«Но если мы потеряем такой потенциал, то можем получить невосполнимые проблемы», — заметил он.