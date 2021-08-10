Кандидата в депутаты заксобрания Прикамья перепутали с челябинским депутатом

Челябинский депутат Марсель Хазиев рассказал ИА Ura.ru, что его перепутали с кандидатом в депутаты Заксобрания Пермского края Иреком Хазиевым.

«Ко мне с прошлого года начали пермяки обращаться, предлагают стать депутатом в Дзержинском районе Перми. Я сначала не понимал, с чем это связано. А в этом году выяснилось, что в Перми есть кандидат в депутаты Ирек Хазиев», — объяснил собеседник информагентства.

Он направил в адрес пермского коллеги письмо с просьбой провести разъяснительную работу и объяснить жителям сложившуюся ситуацию.