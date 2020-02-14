Кандидат в президенты США попался на российский розыгрыш. Он жаловался на Трампа и критиковал Москву

Кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Политик думал, что ему звонит отец Греты Тунберг, и вовсю жаловался на Дональда Трампа.

Сандерс признался «Грете», что проблему изменения климата американский президент не признает. Расшифровка разговора Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (настоящие имена пранкеров — прим. ред.) попала в распоряжение РИА «Новости».

«У нас сейчас президент, который не только не признает проблему изменения климата, но вообще поощряет добычу природного топлива, что очень плохая штука», — сказал американский политик.

Он заявил, что Тунберг делает «невероятную работу» и дает ему «хоть какую-то надежду».

В беседе с «отцом Греты Сванте» Сандерс предостерег семью Тунберг от поездки в Россию. Грету, считает кандидат в президенты США, могут там использовать. Девочке же нужно заставить российские власти изменить политику страны в сфере энергетики.

«Россия — одна из важнейших экономик мира, и это обязательно, чтобы их правительство знало об изменении климата и поручилось бы тебе сделать все, что может», — отметил демократ.

Он добавил, что перед поездкой Грете стоит изучить все материалы о стране и громко заявить о своем визите.

Позиция Москвы по ситуации с изменением климата Сандерсу не понравилась, поскольку в России «зарабатывают много денег» на продаже нефти.