Немецкий политик Армин Лашет заявил, что нашел способ устранить разногласия по «Северному потоку — 2». Нужно изначально поставить условие не использовать проект в геополитических целях. «РИА Новости» сообщило, что кандидат в канцлеры ФРГ также назвал газопровод необходимым всей Германии.

Лашет подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это крупный коммерческий проект, который может принести отдельным странам не только доход, но и урон. По мнению политика, нужно заранее рассмотреть все возможности для Украины перед запуском газопровода в эксплуатацию.

«Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала. И трубопровод будет, возможно, в августе–сентябре готов, тогда вновь нужно выдать новое европейское разрешение, чтобы газ смог течь», — заявил Лашет.

В ходе дискуссии, которую организовала газета Stuttgarter Zeitung, Лашет подчеркнул: Германии этот проект просто необходим. Ведь всей Европе в ближайшие несколько лет потребуется больше газа, чем нужно сейчас.

Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал возможные сроки окончания строительства газопровода. По его мнению, все работы могут быть завершены уже к концу августа.