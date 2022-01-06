Кандидат наук объяснил влияние событий в Казахстане на майнинг биткоина

Отключение электричества и интернета во время протестов в Казахстане вызвало обвал майнинга биткоина. Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, кандидат наук Арсений Поярков объяснил «360», что произошло.

На фоне событий в Казахстане просел курс биткоина и многих других криптовалют. Например, биткоин упал за последние сутки на 4,6% — до отметки в 43,5 тысячи долларов. Ethereum упал почти на 7% — до примерно 3,5 тысячи долларов.

По словам Пояркова, Казахстан занимает существенную долю в мировом майнинге, некоторые эксперты оценивают ее в 20%. Он сообщил, что многие майнеры переехали туда из Китая, где ранее были ужесточены правила майнинга.

«Современный майнинг — это огромные площади, десятки и сотни тонн оборудования, они переехать быстро не могут, даже из здания в другое, не говоря о смене страны. Это трудоемкий процесс», — рассказал кандидат наук.

По мнению Пояркова, локально майнинг может обвалиться из-за отключения электричества и интернета, без которого майнинг-фермы не смогут работать. Эти факторы спровоцировали отключение ферм, а поскольку в этой отрасли большой удельный вес от общего майнинга, то и снизился хешрейт.

Поярков считает, что майнеры, несмотря на события в Казахстане, не будут менять страну для дальнейшей деятельности.

«Никуда они не денутся, перевезти все это очень сложно. Надо же найти площадку, где будет дешевое электричество, безопасное хранение. Майнинг нагружает электросети, для жизни окружающих майнинг-ферма не несет ничего хорошего», — сказал он. Также Поярков добавил, что для самого биткоина нынешняя ситуация ничем не угрожает.

«Биткоин будет функционировать и дальше. Хоть с текущим хешрейтом, хоть в 100 раз больше или в 100 раз меньше», — заявил кандидат наук.