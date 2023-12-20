Общество 20 декабря 2023, 11:36 Кандидат наук Козьякова указала на опасность елочных игрушек с блестками

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Елочные игрушки не подлежат сертификации, поэтому покупателю необходимо самостоятельно проверять их качество. Об этом сообщила директор Центра независимой потребительской экспертизы и кандидат технических наук Елена Козьякова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Так, праздничные украшения из пластика могут оплавиться прямо на дереве. В связи с этим эксперт посоветовала приобретать керамические или стеклянные изделия.

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По словам специалиста, стоит отказаться и от дешевых игрушек с блестками. Глиттер может осыпаться и попасть в дыхательные пути. Это особенно опасно, если в доме есть дети, пояснила Козьякова.