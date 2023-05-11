Общество 11 мая 2023, 17:21 Кандидат медицинских наук Гальперин не поддержал идею передачи части врачебных обязанностей медсестрам

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Новое распределение обязанностей с передачей части врачебных обязанностей медсестрам без увеличения финансирования приведет к усугублению проблемы. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Семен Гальперин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, сегодня действительно фиксируется большой дефицит врачей, из-за чего специалисты не могут проводить полноценные приемы пациентов. Однако средний медперсонал также перегружен работой, поэтому передача обязанностей без увеличения штата и финансирования будет неэффективной.

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Отмечается, что ранее Минздрав предложил передать часть врачебных обязанностей медсестрам для повышения доступности медпомощи.