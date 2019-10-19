Канделаки рассказала о подарке для дочери Симоньян

Канделаки — близкая подруга Симоньян. Как только она узнала о пополнении в семействе, сразу же опубликовала в соцсети несколько сторис с поздравлениями. На кадрах видна коробка от детской коляски, которую Канделаки купила в подарок для новорожденной.

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«Родной, любимый человек сегодня стал мамой. Марго-джан, куда отвозить коляску? Я так ждала, когда ты родишь, ты не представляешь. Люблю тебя», — рассказала Канделаки.

Телеведущая поставила Симоньян в пример. Журналистка лично доказывает, что женщина может быть железной леди на работе и при этом прекрасной и доброй мамой дома.

Симоньян родила девочку в ночь на 19 октября, напомнило РИА ФАН. Рост малышки — 57 сантиметров, а вес — 3, 05 килограмма. У журналистки и режиссера это уже третий ребенок. В августе 2013 года у пары родилась дочь Марьяна, а в сентябре 2014-го — сын Баграт,

Симоньян поздравили многие друзья и коллеги. Поэтому вскоре журналистка написала в Сети: «Лялечка наша машет крохотными ручками и всем передает привет».