Канделаки показала фотографию израильского паспорта Собчак и обвинила ее во лжи | 360°

Общество 27 октября 2022, 20:35 Канделаки показала фотографию израильского паспорта Собчак и обвинила ее во лжи Тина Канделаки обнародовала фото израильского паспорта покинувшей Россию Собчак РИА "Новости"

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Телеведущая Тина Канделаки показала фотографию израильского паспорта, который принадлежит журналистке Ксении Собчак в своем Telegram-канале. Канделаки уличила Собчак в откровенной лжи.

Судя по снимку, Собчак выдали паспорт 20 сентября 2022 года. В документе указано, что статус эмигранта блогер получила 28 марта 2022 года.

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Тина Канделаки привела в посте цитаты из публичных заявлений Ксении Собчак, в которых речь идет об отсутствии у нее паспорта какого-бы то ни было иностранного государства.

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«Просто оставлю эти фото и цитаты Ксении Анатольевны здесь. Как всегда за словами — ложь и ничего более», — отметила телеведущая.

В приведенных Канделами цитатах Ксения Собчак заявляет, что много лет работает в районе Рублево-Успенского шоссе и место жительства никогда не планировала менять, сообщило Nation News.

По данным СМИ, Ксения Собчак в данный момент находится в Литве. Журналистка проходит подозреваемой по делу о вымогательстве.

Ранее суд арестовал первого фигуранта дела Кирилла Суханова до 24 декабря. Собчак назвала все обвинения чушью и заверила, что правоохранители придут к такому же выводу.