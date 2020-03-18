Канделаки назвала Лимонова человеком войны и революционером

Канделаки отреагировала на смерть писателя Эдуарда Лимонова и назвала его человеком, который настаивал на войне против всех. Для телеведущей он был революционером, который хотел переворота.

«Эдуард Лимонов был человеком войны. Войны с режимом: не только в СССР, но и в США. Войны гражданской: в Югославии, Приднестровье и Грузии», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она добавила, что Лимонов хотел революционных изменений в России, считал государство враждебным и настаивал на войне против всех. По мнению Канделаки, писатель «так и не вернулся со своих умозрительных фронтов».

Эдуард Лимонов умер в Москве 17 марта на 78-м году жизни. В последние годы писатель боролся с тяжелым недугом. Накануне ему сделали две операции. После второй началось заражение, которого его организм не выдержал. Несколько дней назад Лимонов заключил договор с издательством на выпуск своей новой книги «Старик путешествует». Она появится в магазинах уже в апреле.