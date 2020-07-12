Канатоходец прошелся над Фонтанкой в Петербурге. Видео

Канатоходец сегодня перешел Фонтанку по тросу в Санкт-Петербурге. Очевидцы выкладывают фотографии и видео в соцсетях.

Мужчина пересек Фонтанку у Аничкова моста по тросу, который он перекинул с одного берега на другой. Он передвигался босиком и без страховки.

Канатоходец прошел прямо над туристическими судами, которые плыли под ним в тот момент. За ним наблюдали десятки прохожих.

«О, Боже. Надеюсь, он знает, что делает», — написали в комментариях подписчики.

За мужчиной наблюдали сотрудники МЧС. Пока что неизвестно, привлекут ли канатоходца к административной ответственности.

Ранее «Человек-паук» забрался без страховки на небоскреб Skyper в Германии. Альпинист поднялся на 153-метровую высоту за 20 минут, а потом спустился на землю. Там его поджидала полиция.

Поэтому лучше испытать экстрим на спортивных соревнованиях, например, на «Гонке героев». Летний этап прошел на военном полигоне Алабино.