Канатную дорогу построят через Дон

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал постановление о разработке канатной дороги через Дон. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По данным информагентства, местное предприятие «ПК Проект» будет заниматься разработкой канатной дороги. Строительство первого этапа будут состоять из четырех станций. Одну расположат на левому берегу, две — на правом берегу и промежуточную — на Зеленом острове. Протяженность дороги составит около двух километров.