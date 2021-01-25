Канатная дорога G в зоне катания «Лаура» горно-туристического центра «Газпром» остановилась 25 января. Никто не пострадал, однако на ней в тот момент находились более 100 человек — их пришлось эвакуировать.

Об этом «360» сообщила пресс-служба курорта «Газпром». Там отметили, что причиной стали технические неполадки. «Вылетела ошибка, но это все устраняется. Проводится эвакуация», — рассказала начальник отдела рекламы Виктория. По данным издания «Кубань 24», в момент остановки на канатной дороге находились более 100 человек. Сотрудники курорта их эвакуируют — тех, кого уже спустили на землю, перевозят с помощью снегоходов. Никто из туристов не пострадал. Точная причина остановки канатной дороги пока не известна.