Канализационные стоки затопили детскую площадку в ЯНАО

Горожане обратили внимание на то, что сточные воды фактически отравляют воздух. Им потом дышат дети, которые играют на площадке. В городском управлении ЖКХ заверили, что после этой аварии готовится проверка.

«Выедем совместно с обслуживающей организацией для выявления причин подтопления и немедленного устранения», — пообещали в пресс-службе.