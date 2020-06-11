Канализационные стоки затопили детскую площадку в ЯНАО
Одну из детских площадок в городе Лабытнанги (Тюменская область) затопило сточными водами. Это возмутило местных жителей, передает ИА Ura.ru.
Горожане обратили внимание на то, что сточные воды фактически отравляют воздух. Им потом дышат дети, которые играют на площадке. В городском управлении ЖКХ заверили, что после этой аварии готовится проверка.
«Выедем совместно с обслуживающей организацией для выявления причин подтопления и немедленного устранения», — пообещали в пресс-службе.