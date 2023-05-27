Общество 27 мая 2023, 18:06 Канал Ura.ru заблокировали на YouTube без возможности восстановления YouTube заблокировал канал информационного агентства Ura.ru Unsplash

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Аккаунт российского информационного агентства Ura.ru заблокировали на видеохостинге YouTube. Информацию об этом опубликовали на сайте издания, отметив, что причиной стало видео о референдумах в новых регионах России.

На YouTube-канал Ura.ru были подписаны 85 тысяч человек. По словам редактора канала Михаила Титова, первое предупреждение они получили 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав России.

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Второй страйк последовал 12 мая за ролик с рассказом о том, что изменится в ЛНР и ДНР после референдумов.

«Там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты. Третий страйк и автоматическую блокировку мы получили сегодня с формулировкой „нарушение правил“», — подчеркнул Титов.

Редактор добавил, что на канале каждый день показывали интересные эпизоды из жизни на планете, оперативно передавали важные заявления, влияющие на жизнь россиян, по вечерам разбирали главное событие дня.

«Мы рассказывали, как не поссориться с родными за новогодним столом, проводили юридические и медицинские консультации», — отметил он.

В настоящее время Ura.ru уже создало новый канал на YouTube, заключил Титов.

YouTube неоднократно блокировал и «360». В связи с этим телеканал решил официально подать документы на регистрацию рекорда России и Гиннесса.

Несмотря на то, что компания Google блокировала «360» в YouTube рекордное количество раз, телеканалу — единственному в России — удалось попасть в тренды с контентом в поддержку спецоперации.