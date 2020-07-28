Канал «Царьград» на YouTube заблокировали без объяснения причин

Уточняется, что «Царьград» заблокировали в ночь на 28 июля без объяснения каких-либо причин.

По словам редактора телеканала Дарьи Токаревой, «Царьград» не получал от YouTube ни уведомлений, ни предупреждений. Администрация видеохостинга и сейчас не объясняет причин блокировки.

«С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде», — добавила Токарева.