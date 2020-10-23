Канал «Супер» переименуют в «Субботу» и подстроят под женскую аудиторию

Телеканал «Супер» переименуют в «Субботу» и сделают ориентированным на женскую аудиторию в возрасте от 18 до 45 лет. Такое решение принял новый руководитель канала Николай Картозия.

«„Суббота“ — это телеканал с женской моноаудиторией, самой востребованной у рекламодателей. Телеканал, на котором можно залипнуть на весь день», — сообщил Картозия на презентации для рекламодателей. Его слова приводит РИА «Новости».

За семь лет, что существует телеканал «Пятница», его руководство хорошо изучило потребности женской аудитории, отметили в компании. На новом канале будут идти сериалы и реалити-шоу. По словам Картозии, именно субботний день девушки могут посвятить себе после трудной рабочей недели. А им посвятят целый канал.

Пока нет информации о сроках запуска «Субботы» и особенностях вещания. Канал входит в единый холдинг «Газпром-медиа», который также включает в себя «Пятницу», НТВ, ТНТ, ТВ-3, ТНТ4, «Матч ТВ» и другие каналы и радиостанции.

Ранее газета «Известия» сообщила об объединении ИАА TelecomDaily, «Телеспутника» и TMT Conferences в группу TGroup. Теперь она будет заниматься созданием совместных медиапродуктов.