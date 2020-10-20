Канал стримера Melltroy на YouTube заблокировали

YouTube-канал блогера Mellstroy заблокировали. Это произошло на следующий день после того, как в прямом эфире стример ударил девушку головой о стол.

На блокировку аккаунта блогера обратил внимание общественник Михаил Нецветаев. Он ранее потребовал провести проверку действий Mellstroy и заблокировать его канал.

Сам блогер в своей группе во «ВКонтакте» заявил, что, возможно, стоит создать новый канал, потому что «потолок пробит» — то есть все достигнуто.

«360» выяснил, что пострадавшая на видео девушка — модель Алена Ефремова — не стала писать заявление в полицию о произошедшем. Об этом нам рассказал источник в правоохранительных органах.