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    31 марта 2021, 21:27

    Канал RT Arabic попал под блокировку YouTube

    Артур Блянихов

    Главред RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что YouTube решил заблокировать канал RT Arabic, у которого свыше пяти с половиной миллионов подписчиков и около трех миллиардов просмотров.

    По словам руководителя RT Arabic Майи Манна, в глобальном пространстве новостей канал стал одним из ведущих голосов на арабском языке.

    «А теперь этот голос пытаются заглушить, используя в качестве инструмента скоропалительную, автоматическую реакцию на сомнительные обвинения в нарушении авторских прав при использовании нескольких исторических фотографий, выдвинутые фирмой Business Casual Holdings», — обратила внимание журналист.