Канал RT Arabic попал под блокировку YouTube

Главред RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что YouTube решил заблокировать канал RT Arabic, у которого свыше пяти с половиной миллионов подписчиков и около трех миллиардов просмотров.

По словам руководителя RT Arabic Майи Манна, в глобальном пространстве новостей канал стал одним из ведущих голосов на арабском языке. «А теперь этот голос пытаются заглушить, используя в качестве инструмента скоропалительную, автоматическую реакцию на сомнительные обвинения в нарушении авторских прав при использовании нескольких исторических фотографий, выдвинутые фирмой Business Casual Holdings», — обратила внимание журналист.