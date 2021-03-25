Канадцев разозлили планы властей установить туалет за полмиллиона долларов

В канадском парке Ванкувера городские власти планируют установить общественный туалет за 150 тысяч долларов. Еще 645 тысяч они собираются потратить на подведение коммуникаций и благоустройство территории.

Планы властей возмутили местных жителей, сообщил Fox News. Туалет создан американской компанией The Portland Loo. Его кабина антивандальная, наней невозможно нарисовать граффити. Городские власти назвали американский туалет «танком» из-за его неуязвимости. Его планируют установить осенью 2021 года. Жителей это не убедило, они считают, что тратить такие огромные деньги на общественный туалет расточительно. Построить полноценный коттедж дешевле, чем установить устройство от компании The Portland Loo.