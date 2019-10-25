Канадский хоккеист назвал жизнь в России «адской»
Спортсмен из Канады Брент Сопел рассказал о своем опыте жизни в России, сообщил «Царьград» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
Канадский хоккеист Брент Сопел жил в России, пока играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».
Он сказал, что перестал ходить в местные рестораны после того, как увидел четырехкилограммовую крысу в одном из них. По его словам, жизнь в России «адская».
Хоккеист также высказался о жителях России. «Я встречал на улицах бабушек с коровами на привязи. Начинаешь понимать, как у нас в США хорошо», — заметил он.
Брент Сопел вспомнил случай, как помог девушке с тяжелыми пакетами открыть дверь, за что она «одарила» его грубым взглядом.
Он также «старался не говорить по-английски на людях». «Даже по телефону переставал разговаривать», — добавил спортсмен.