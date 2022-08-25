Канадские ученые выяснили, как лечить ковидную аносмию

Канадские ученые заявили, что ковидная аносмия — нарушения в работе обонятельной луковицы и обонятельного нерва — связана с генетическими сбоями. О том, как лечить это заболевание, написал Life.

Специалисты считают, что гены можно привести в порядок воздействием определенных молекул. Например, для коррекции гена NRP1 подойдет лекарство, ранее одобренное для лечения панкреатита. Молекулы будут успешно прикрепляться к этому гену, а также помогут наладить работу еще одного гена, который связан с NRP1.

Что же касается генов EGR1 и PRKCE, ситуация обстоит сложнее. Лекарственное средство, которое может влиять на них, в науке пока не найдено. Похожее положение обстоит и с геном SCN9A. Нацеленный на него препарат имеется, однако он его блокирует, а должен оживлять, добавили ученые.