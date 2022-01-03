Канадские коты «напали» на спутниковую тарелку Илона Маска. Фото
Канадские коты погрелись на спутниковой тарелке Илона Маска
Житель канадской глубинки Аарон Тейлор в своем Twitter показал, каким образом дворовые коты решили использовать спутниковую тарелку Starlink от компании Илона Маска. Они залезли на прибор и решили погреться.
Однажды мужчина затеял в доме ремонт и временно перенес тарелку с крыши к себе во двор. Тарелка при работе в мороз достаточно нагревается, чтобы избежать обледенения. Этим и воспользовались дворовые коты, которые удобно устроились на теплой поверхности.
В момент фотографирования температура достигала -25 градусов.
Тейлор отметил, что из-за этого у него пропал интернет, но зато его пост заметил Илон Маск и поставил свой лайк под публикацией.
Ранее жители Новочебоксарска заметили, как кот спасался от морозов в отделе выпечки магазина одной из торговых сетей.