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    03 января 2022, 13:16

    Канадские коты «напали» на спутниковую тарелку Илона Маска. Фото

    Канадские коты погрелись на спутниковой тарелке Илона Маска

    Максим Зинкин

    Житель канадской глубинки Аарон Тейлор в своем Twitter показал, каким образом дворовые коты решили использовать спутниковую тарелку Starlink от компании Илона Маска. Они залезли на прибор и решили погреться.

    Однажды мужчина затеял в доме ремонт и временно перенес тарелку с крыши к себе во двор. Тарелка при работе в мороз достаточно нагревается, чтобы избежать обледенения. Этим и воспользовались дворовые коты, которые удобно устроились на теплой поверхности.

    В момент фотографирования температура достигала -25 градусов.

    Тейлор отметил, что из-за этого у него пропал интернет, но зато его пост заметил Илон Маск и поставил свой лайк под публикацией.

    Ранее жители Новочебоксарска заметили, как кот спасался от морозов в отделе выпечки магазина одной из торговых сетей.