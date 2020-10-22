Кампания «Доброшрифт» в TikTok набрала 30 миллионов просмотров

Российский социальный проект «Доброшрифт», который помогает детям с ДЦП, в 2020 году нашел поддержку TikTok. Тематический челлендж, запущенный в рамках кампании, набрал десятки миллионов просмотров.

TikTok стал площадкой для проекта, цель которого — привлечь внимание широкой аудитории к проблемам детей с ДЦП. Участникам челленджа, который стартовал 7 октября, нужно было публиковать ролики с хэштегом #доброшрифт2020.

Под песню Левана Горозии «Никто кроме нас» предлагалось рассказать, как пользователи меняют мир к лучшему и делают добрые дела, поддержать проект и помочь детям. Всего во время акции создали более 6,5 тысячи видеозаписей, а просмотров у них вышло более 30 миллионов.

Участие в кампании приняли популярные креаторы TikTok и российские знаменитости, среди которых оказались Niletto, Карина Кросс, Юлианна Караулова, Елена Темникова, Роман Каграманов и другие известные личности.

Проект «Доброшрифт» предлагает раз в год людям и компаниям использовать особенный шрифт, который создали страдающие ДЦП дети. Кампания в TikTok помогла объединить неравнодушных пользователей.